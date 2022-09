Arsenal wint in groep van PSV, Van den Brom verliest met Lech Poznan

De 19-jarige vleugelspits opende na ruim een kwartier spelen de score. FC Zürich kwam vlak voor rust op gelijke hoogte uit een strafschop. Voorafgaand aan de tweede helft werd een minuut stilte gehouden, vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. De spelers van Arsenal droegen ook rouwbanden.

Uit een voorzet van Marquinhos tekende Eddie Nketiah na een kwartier voor de 1-2. Arsenal-trainer Mikel Arteta liet daarna onder anderen Gabriel Jesus, Martin Ødegaard, Oleksandr Zintsjenko en Bukayo Saka invallen. Zij zijn normaal gesproken basisspelers, maar kregen nu wat rust. Volgende week speelt Arsenal in de Europa League thuis tegen PSV.

Van den Brom verliest met Lech Poznan met 4-3 bij Villarreal

Trainer John van den Brom heeft met Lech Poznan een nederlaag moeten incasseren in de Conference League, ondanks een knappe comeback. De Poolse ploeg van de Nederlandse trainer knokte zich in de tweede helft van de uitwedstrijd tegen Villarreal terug van een achterstand van 3-1, maar ging vlak voor tijd alsnog onderuit. Francis Coquelin maakte het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die speelden zonder Oranje-international Arnaut Danjuma: 4-3.

Van den Brom begon met Lech Poznan het Europese seizoen in de voorronde van de Champions League, maar zijn ploeg werd daarin uitgeschakeld door Qarabag FK uit Azerbeidzjan.

Met Wesley Hoedt en Jan Vertonghen in de basis begon Anderlecht de Conference League met een zege op de Deense club Silkeborg: 1-0. AS Roma, vorig jaar winnaar van de Conference League door Feyenoord in de finale te verslaan, beleefde een valse start in de Europa League. De ploeg van trainer José Mourinho ging met 2-1 onderuit bij Ludogorets. Roma kwam in de 86e minuut op gelijke hoogte, maar even later maakte Nonato alsnog de winnende voor de Bulgaarse thuisclub van doelman Sergio Padt.