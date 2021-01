Clubs uit de Europese subtop meldden zich voor Riechedly Bazoer

Riechedly Bazoer is van het enorme aantal uitblinkende spelers bij Vitesse de grootste kandidaat om als ’cashcow’ te gaan fungeren. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Of de huidige hoogconjunctuur bij Vitesse tot een prijs gaat leiden, moet nog maar worden afgewacht, maar de jackpot op de transfermarkt lijkt de verrassende nummer twee van de Eredivisie sowieso niet te kunnen ontgaan. Riechedly Bazoer is van het grote aantal uitblinkende spelers de grootste kandidaat om als cashcow te gaan fungeren. De zesvoudig Oranje-international is helemaal opgebloeid in Arnhem en hielp Vitesse tegen FC Groningen met een schitterende goal aan de 1-0 zege.