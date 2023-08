Lieke Klaver, gegokt en verloren: ’Ene kant heel trots, andere kant vet verdrietig’

BOEDAPEST - Wie niet waagt, wie niet wint. Dat dacht Lieke Klaver toen ze in de WK-finale over 400 meter als een speer van start ging. Maar omdat ze op het laatste rechte stuk aan alle kanten werd gepasseerd, eindigde ze als zesde en won ze geen medaille. Terwijl daar, na de vierde plaats van vorig jaar, toch voorzichtig op was gehoopt. „Je merkt dat je lichaam uit staat in het laatste stukje”, zei ze zelf na de finish. „Alsof er geen verbinding is tussen hoofd en benen.”

Lieke Klaver na afloop van de finale van de 400 meter. Ⓒ ANP/HH