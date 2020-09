Coronavirus nekt transfermarkt Braziliaans voetbal

Persbureau AFP berekende dat het aantal transfers deze zomer is gedaald met bijna 62 procent in vergelijking met 2019. In de periode van 1 juni tot 8 september kozen 74 voetballers van een Braziliaanse club voor een avontuur in het buitenland, van wie er 56 naar een Europese club verhuisden. Vorig jaar waren dat er nog 194. Brazilië is al jaren het land dat de meeste voetballers aan het buitenland verkoopt.

Niet alleen het aantal transfers is stevig verminderd, ook de bedragen die ermee gemoeid zijn, vallen veel lager uit. „De transfermarkt is in slow motion, clubs proberen niet te veel uit te geven omdat de financiële situatie over de hele wereld erg gecompliceerd is vanwege de pandemie”, laat AFP Gustavo Hofman, een commentator voor ESPN, zeggen.

Vorig jaar brachten de drie duurste transfers de Braziliaanse clubs 77 miljoen euro op. Real Madrid was bereid 45 miljoen euro te betalen aan Santos voor de talentvolle vleugelspeler Rodrygo.