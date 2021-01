Column: Verheerlijking Ajacieden kan onsje minder

Valentijn Driessen Ⓒ Telegraaf

Gevalletje van een kinderhand is snel gevuld. Als Frenkie de Jong een assist verzorgt of eens scoort, Matthijs de Ligt een succesvolle tackle uitvoert, Hakim Ziyech een afgemeten pass over de totale breedte van het veld geeft en Donny van de Beek een doelpunt maakt, zijn zij het beste wat respectievelijk FC Barcelona, Juventus, Chelsea en Manchester United is overkomen.