Marianne Vos op jacht naar Amstel Gold Race: ’Maar het voelt niet als een hiaat’

„Het voelt niet als een hiaat op mijn erelijst, maar in zo’n grote Nederlandse klassieker wil je het goed doen, zeker als Nederlandse ploeg”, vertelt Vos, die sinds dit seizoen voor Jumbo-Visma rijdt. In 2019 kwam ze wel al eens dicht bij de zege (derde), maar een herhaling van negen jaar geleden wist ze nog niet te bewerkstelligen.

„Uiteraard kan ik me die hele dag nog goed voor de geest halen”, vertelt Vos. „Ons doel was iemand in een kopgroep te hebben en dan zou ik oversteken op de Cauberg en in de finale een demarrage plaatsen. Dat verliep perfect volgens plan. Het was als in een droom, zeker als je dan ook nog eens wordt gedragen door het Nederlandse publiek.”

Van een thuisvoordeel is er zondag geen sprake. Dan wordt de wedstrijd immers afgewerkt zonder toeschouwers. „Dat publiek op de Cauberg gaan we natuurlijk missen, maar we zijn allang blij dat de wedstrijd kan doorgaan. We zijn het helaas al een beetje gewend. Aan de andere kant is het ook gewoon koers. Natuurlijk is het prettig als je een haag van geluid om je heen hoort, maar als er vol wordt gereden zal de motivatie niet minder zijn. Dan koersen we maar met het geluid van het publiek in ons hoofd.”

Marianne Vos floreerde in 2012 in Valkenburg. Ⓒ ANP/HH

Wat wel een overeenkomst met het WK is, is dat er nu vooral op een circuit gereden wordt. De rensters leggen continu hetzelfde rondje af, alleen de laatste ronde heeft een iets andere finale. „Je merkt dat het rondje in de benen gaat zitten. De klimmetjes zijn goed te doen, maar met het verstrijken van de rondes worden ze steeds lastiger. Het zal een afvalrace worden. De vraag is wie er in finale het meest fris is om het verschil te maken.”

Vos sloeg op het WK op de Cauberg definitief een gat met de concurrenten. De beroemde klim in Valkenburg ligt haar nog altijd, maar ze is niet de enige, zegt ze. „Je moet zorgen dat je nog wat over hebt. Er zijn zeker wielrensters die daar het verschil willen maken. Dan moet je de pijn verbijten en zorgen dat je mee bent, zodat je ruim een kilometer later nog in de positie zit om voor de zege te kunnen sprinten.”