Na ’horrorslot’ nu ’horrorstart’ voor Van Bommel en verliezend Wolfsburg

Waar Wolfsburg woensdag een dramatisch slot van de Champions League-wedstrijd kende met de onterecht gegeven strafschop voor Sevilla, kende de ploeg nu juist een horrorstart van de wedstrijd. Door goals van Breel Embolo en Jonas Hofmann stond het na zeven minuten al 0-2. Verder dan de aansluitingstreffer van Luka Waldschmidt na 25 minuten kwam Wolfsburg niet.

Diep in de tweede helft miste Lars Stindl nog een strafschop voor de bezoekers. Dat zag ook Wout Weghorst, die negentig minuten meedeed bij Wolfsburg. Door een rode kaart voor Maxence Lacroix in het laatste kwartier eindigde Wolfsburg de wedstrijd met tien man. In blessuretijd besliste Joe Scally het duel definitief.

Donyell Malen won met Borussia Dortmund met 2-1 van FC Augsburg. De Oranje-international had geen aandeel in de score van de thuisclub en werd tien minuten voor tijd gewisseld. Jeffrey Gouweleeuw speelde het hele duel bij de bezoekers

Mark Flekken, die door Louis van Gaal is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de komende interlandperiode, won met SC Freiburg bij Hertha BSC: 1-2. Philipp Lienhart en Nils Petersen verzorgden de productie voor de bezoekers, Krzysztof Piatek had tussendoor gelijk gemaakt. Jurgen Ekkelenkamp was na een klein uur ingevallen bij Hertha.

