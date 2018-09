Van den Brom: 'Huntelaar was beslissend'

"Dat is ons ook gelukt en dit duel had ook anders kunnen aflopen. Maar we zijn helaas nog niet goed genoeg om een resultaat te halen tegen een club als Ajax."

Van den Brom had niet alleen oog voor zijn eigen ploeg. "We hadden Dolberg en niet Huntelaar in de spits bij Ajax verwacht", zei hij. "Ik weet nu wel waarom ze dat zo hebben gedaan. Huntelaar was beslissend. Hij maakt een fantastisch doelpunt en forceert slim een strafschop. Natuurlijk gaat hij makkelijk liggen maar Pantelis Hatzidiakos moet zijn armen niet zo gebruiken en niet in zo'n situatie komen."

"We hebben verloren, maar hier kunnen we mee verder", concludeerde Van den Brom. "Ik weet dat we opnieuw van een ploeg uit de traditionele top drie hebben verloren. Maar met deze nederlaag kan ik wel leven."