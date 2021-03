PSV weet ook topper tegen Feyenoord niet te winnen

Feyenoord-trainer Dick Advocaat begon met een 5-3-2-opstelling, maar dat wierp in de beginfase nog niet zijn vruchten af. Zo schoot Philippe Max maar net voorlangs, en was Malen dicht bij de openingstreffer, maar vond hij keeper Nick Marsman op zijn weg.

Berghuis-goal

Toch kwam Feyenoord aan de leiding. Steven Berghuis wist uit een kleine kans de bal met links fraai langs Yvon Mvogo te krullen: 0-1 in de 15e minuut. Een typische Berghuis-goal. Vlak hierna een megakans voor Bryan Linssen, die vrij mocht inkoppen bij de tweede paal, maar de bal naast wist te koppen.

De volgende kans was ook weer voor de Rotterdammers, maar Luis Sinisterra jaagde de bal over. Na een half uur voetballen was daar de vierde grote kans voor Feyenoord, maar Lutshela Geertruida schoof de mogelijkheid naast.

Nick Viergever pakt Orkun Kokcu aan. Ⓒ ANP/HH

Marsman

In de 38e minuut was daar toch de gelijkmaker. Een sublieme assist van Mario Götze op Malen betekende de 1-1, want de Oranje-international stifte de bal prachtig over Marsman. Dat het slechts 1-1 stond, was al bijzonder, want een 3-3 tussenstand was ook niet gek geweest. De tactiek van Advocaat leek PSV-trainer Roger Schmidt in ieder geval te verrassen.

Direct na rust kreeg Malen weer een hele goede kans, na een fraaie steekpass van Götze weer, maar weer was daar Marsman. Ook invaller Noni Madueke had de 2-1 op de schoen na een fraaie solo, maar via Marsman en de paal ging de bal er niet in.

Maar het beste leek er bij beide teams van af na een wedstrijd in sneltreinvaart. Er kwamen minder kansen en vooral meer overtredingen. Zo leek Orkun Kokcu nog naar rood te solliciteren na een merkwaardige slaande beweging, maar leidsman Nijhuis en de VAR wilden er niet aan.