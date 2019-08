Heraclied nieuw in staf Jong Oranje

Peter Reekers gaat zijn werkzaamheden bij Heracles Almelo combineren met een rol bij de bond. Hij heeft bij de KNVB een contract tot medio 2020 getekend.

De 38-jarige assistent van Heracles-trainer Frank Wormuth was in maart van dit jaar al mee met een trainingskamp naar Spanje. „Dat is erg goed bevallen”, aldus Reekers.

„De samenwerking met de staf was erg prettig. Ik kijk ernaar uit om daar een vervolg aan te geven. Voor mijn ontwikkeling als trainer is dit in mijn ogen een goede stap. Het is mooi dat Heracles Almelo er ook zo in staat en mij helpt dit mogelijk te maken.”

„De KNVB heeft ons gevraagd of wij Peter tijdens interlandperiodes van Jong Oranje beschikbaar willen stellen. Wij zien dit voor hem als een leerzame uitdaging, die goed past in zijn ontwikkeltraject als trainer. Daarom hebben wij positief op het verzoek gereageerd” , zegt technisch manager Tim Gilissen van Heracles over de dubbelfunctie van Reekers.

De technische staf van Jong Oranje bestaat verder uit assistent-trainer Marcel Groninger en keeperstrainer Sierd van der Berg.

Jong Oranje begint op 10 september aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2021. In Doetinchem is Jong Cyprus de eerste tegenstander.