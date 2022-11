Oranje door zege op Qatar als groepswinnaar naar achtste finales WK

Oranje vervolgt het toernooi zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd met de achtste finale, waarin de nummer twee van Groep B (Engeland, Iran, de Verenigde Staten of Wales) de tegenstander is. Later vanavond wordt duidelijk wie de tegenstander gaat zijn als Engeland-Wales en de Verenigde Staten-Iran worden afgewerkt.

In vergelijking met de wedstrijd tegen Ecuador had Van Gaal de basiself van Oranje op twee plekken aangepast. Teun Koopmeiners en Steven Bergwijn hadden plaats moeten maken ten faveure van Memphis Depay, die zoals de bondscoach vooraf had aangekondigd een uur kon spelen, en Marten de Roon.

De Roon

De keuze voor De Roon was een opmerkelijke, omdat diens kwaliteiten vooral liggen op het vlak van het bewaken van de balans en het balafpakken. De middenvelder van Atalanta Bergamo staat niet bekend om zijn grote creativiteit. Juist tegen een tegenstander als Qatar, die zichzelf helemaal opsluit op eigen helft, zou een meer creatieve middenvelder als Steven Berghuis veel logischer zijn geweest. De Roon deed zijn kandidatuur voor een basisplaats over een langere periode geen goed door de bal meerdere keren in de voeten van een tegenstander te schuiven.

Marten de Roon in actie tegen Qatar Ⓒ ANP/H

De vele lege stoeltjes in het Al Bayt Stadion – gebouwd in de vorm van een bedoeïenentent – bij de derde en laatste WK-wedstrijd van gastland Qatar belooft weinig goeds voor de toekomst van de voetbaltempel, die in de middle of nowhere ligt nabij woestijnstadje Al Khor. Het bijna 69.000 stoeltjes tellende stadion wordt na het WK sowieso gehalveerd in capaciteit, maar als de Qatari al niet voor een WK-wedstrijd tegen Oranje de reis naar woestijnstadje Al Khor willen afleggen, waarvoor dan wel?

Unieke goal Gakpo

Het beeld van de eerste twee wedstrijden werd voortgezet tegen Qatar. Oranje sprankelde in het geheel niet en het spel oogde plichtmatig. Voortdurend werd Frenkie de Jong gezocht als de enige speler met creativiteit op het middenveld, terwijl ditmaal ook Daley Blind zich wat meer liet gelden. Het Nederlandse overwicht leverde wat kansjes op voor Blind en Depay. Die kreeg de bal voor zijn voeten, nadat een schot van Frenkie de Jong op de bips van Davy Klaassen was gekomen.

Voor de derde keer dit WK was het PSV’er Gakpo, een van de weinige Oranje-internationals die in vorm is, die de score opende. Na eindelijk een goedlopende, snelle aanval via Blind, Depay, Gakpo en Klaassen kwam de bal terug bij de PSV-aanvaller, die de bal met rechts hard in de benedenhoek schoot. Daarmee kwam de Eindhovenaar op de topscorerslijst op dit WK op gelijke hoogte met Enner Valencia van Ecuador en is hij de boeken ingegaan als de eerste Oranje-international ooit, die op een WK in alle drie de groepswedstrijden weet te scoren.

Cody Gakpo en Memphis Depay vieren de 1-0. Ⓒ ANP/HH

Zielloze entourage

Maar zoals ook tegen Ecuador het geval is, kreeg Oranje niet de wind in de zeilen door de openingsgoal. Het voetbal bleef stroef en traag in een zielloze entourage. Met slechts een paar honderd Oranje-fans op de tribune – voornamelijk expats en familie van de spelers – zou de sfeer van het thuispubliek moeten komen, maar de Qatari krijg je niet vlug op de banken. Om dat te ondervangen waren Libanese voetbalfans ingehuurd om met een Qatarees shirtje aan en een paar trommels een sfeervak te bemannen.

Het was slaapverwekkend geschuif wat Oranje op de mat legde. De creativiteit en brille waren ver te zoeken. Het aanvalsspel was zeer voorspelbaar en voortdurend rees de vraag waarom er maar liefst zeven verdedigend ingestelde spelers waren opgesteld tegen zo’n slechte tegenstander, de nummer vijftig van de FIFA-ranking. Het 5-3-2 systeem of zoals Van Gaal het liever noemt 3-4-1-2 systeem, kan zijn waarde hebben tegen sterke tegenstanders, die zelf ook wat meer willen voetballen, maar tegen Qatar was een 4-3-3 systeem met meer snelheid en creativiteit in de ploeg veel logischer geweest.

Echte werk gaat beginnen

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Oranje de voorsprong. Nadat Depay de bal op doelman Meshaal Barsham van Qatar had geschoten benutte Frenkie de Jong de rebound, pas de tweede goal van de middenvelder in het Nederlands elftal. Zijn eerste Oranje-goal maakte De Jong, die in Al Khor zijn 48e interland speelde, ruim drie jaar geleden bij een 4-2 zege op Duitsland in de EK-kwalificatie.

Frenkie de Jong tikt de 2-0 binnen. Ⓒ REUTERS

Ook met een 2-0 voorsprong op zak ging Oranje niet echt swingen. Qatar kreeg zelfs een paar keer de gelegenheid om uit zijn schulp te kruipen, maar meer dan één keer scoren dit WK (tegen Senegal hadden de Qatari éénmaal doel getroffen) was te hoog gegrepen voor het zeer matige elftal. Steven Berghuis dacht op aangeven van Vincent Janssen, beiden waren even daarvoor ingevallen, er 3-0 van te maken, maar na interventie van de VAR keurde scheidsrechter Bakary Gassama, geen hoogvlieger in de arbitrage, de goal af vanwege hands van voorassistgever Gakpo. Bij die beslissing konden vraagtekens worden gezet, want het leek geen opzettelijk hands en bovendien werd niet direct na de handsbal gescoord.

En dat is wel een voorwaarde om de VAR in te kunnen laten grijpen. En zo kabbelde het duel naar zijn end, met Teun Koopmeiners, Wout Weghorst en Kenneth Taylor nog als invallers, en begint voor Oranje in de knock-outfase het echte werk na een weinig indrukwekkende maar zakelijk afgewerkte groepsfase. Het slotakkoord was voor Berghuis die de bal artistiek op de lat krulde.