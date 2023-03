Novak Djokovic doet opvallende uitspraak over nummer 1-positie

„Ik ben helemaal niet van plan om zoveel toernooien te spelen als zij doen”, zei Djokovic in Dubai, waar hem woensdagmiddag een wedstrijd tegen Tallon Griekspoor wacht. De 22-voudig grandslamwinnaar kende dinsdag een moeizame rentree nadat hij na het winnen van de Australian Open even een paar weken geen wedstrijden had gespeeld. Hij versloeg de Tsjech Tomas Machac uiteindelijk wel in Dubai, in drie sets.

„Ik denk niet dat ik eerder met zo weinig punten bovenaan de wereldranglijst heb gestaan. Maar dat gebeurt. Het komt door mijn bewogen afgelopen jaar, maar ook doordat andere spelers grote toernooien misten door blessures of te wisselvallig waren”, liet de Serviër optekenen. Djokovic miste afgelopen jaar verschillende toernooien omdat hij zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus.

Djokovic zegt dat het terugpakken van de eerste plek op de wereldranglijst als een grote prestatie voelde vanwege zijn turbulente afgelopen jaar. „Ik ben zo trots. Ik blijf toegewijd aan deze sport.” Djokovic heeft sinds deze week langer dan welke tennisser dan ook de wereldranglijst aangevoerd: 378 weken. Hiervoor was de Duitse Steffi Graf recordhouder met 377 weken.

