Megastunt: Panama verrast titelhouder VS in Gold Cup en bereikt finale

Na de reguliere speeltijd was de stand 0-0. In de verlenging kwamen beide landen één keer tot scoren. In de negende minuut van de verlenging zette Ivan Anderson Panama op voorsprong en enkele minuten later maakte Jesus Ferreira gelijk. Ferreira miste in de strafschoppenreeks een penalty, net als zijn ploeggenoot Cristian Roldan.

Panama neemt het in de finale op tegen Mexico, dat in Las Vegas Jamaica met 3-0 versloeg. Henry Martín, Luis Chávez en Roberto Alvarado kwamen tot scoren voor de Mexicanen. Feyenoorder Santiago Giménez viel na ruim een uur in bij Mexico, waar Ajacied Edson Álvarez ook inviel en rechtsback Jorge Sánchez - die eveneens bij Ajax speelt - de hele wedstrijd meespeelde.

Voor de Verenigde Staten is het de tweede keer sinds 2003 dat de finale wordt misgelopen. De Gold Cup wordt om het jaar gehouden.

De Concacaf Gold Cup is een toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

