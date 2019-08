Topcoach Selinger aan de slag met volleybaltalenten

Avital Selinger Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Hij was zelf in de vorige eeuw een fabuleuze volleyballer en heeft inmiddels een indrukwekkende staat van dienst als trainer. Avital Selinger (60) was acht jaar bondscoach in Nederland en werkte bij clubs in Japan, Spanje, Rusland, Zwitserland en Frankrijk. Toch voelt hij zich nergens te groot voor. Vanaf maandag traint Selinger op Papendal de tieners van het talententeam.