Lewis Hamilton neemt contact op met Max Verstappen

Over de inhoud van het gesprek worden geen mededelingen gedaan. Hamilton zei zondag niet voornemens te zijn om zijn excuses aan te bieden. De Brit tikte Verstappen na een intens gevecht in de eerste ronde aan, waarna de Limburger met hoge snelheid in de bandenstapel knalde. Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek, maar won de race alsnog en verkleinde het gat met Verstappen in de WK-stand tot acht punten.

Verstappen zat urenlang in het ziekenhuis voor medische checks en was verbolgen over de manier waarop Hamilton na afloop voor eigen publiek uit z’n plaat ging. Hij noemde dat ’onsportief en respectloos’.

De Red Bull-coureur kwam zelf met de schrik vrij en werd de dagen erna overspoeld met reacties en beterschapswensen. Vanuit de Mercedes-top bleef het, los van Hamilton, verder naar verluidt stil. Red Bull schaarde zich, net als andere teams, maandag overigens wel achter het gezamenlijke statement van Mercedes en de Formule 1 naar aanleiding van racistische uitingen aan het adres van Hamilton op social media. Over anderhalve week staat de laatste race voor de zomerstop op het programma, op de Hungaroring in Boedapest.

Was de crash van Max Verstappen een race incident of was het een fout van Lewis Hamilton? Dat bespreken voormalig coureur Christijan Albers en verslaggever Erik van Haren in een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast: