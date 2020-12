Fabio Jakobsen mee op stage met Deceuninck-Quick-Step

Jakobsen is nog steeds herstellende van zijn afschuwelijke val in de Ronde van Polen, na een uitwijkmanoeuvre van Dylan Groenewegen. Met Cavendish werd afgelopen weekeinde een akkoord bereikt voor een verblijf van één seizoen. Volgens de Britse website Cyclingnews heeft Cavendish hiervoor zelf een sponsor aangebracht.

Het team verzamelt deze keer niet in Calpe. „Hotel Suitopia, waar we doorgaans verblijven, heropent zijn deuren pas in februari van volgend jaar als gevolg van Covid-19”, liet ploegleider Wilfried Peeters vorige maand nog optekenen. Peeters zocht en vond een alternatief in het nabijgelegen Altea.

Eigen bubbel

Het doel van de stage is meervoudig: goede trainingsomstandigheden, kleding passen, fotoshoots, maar ook het verlenen van psychologische bijstand na een bijzonder vreemd 2020. Het staat de renners ook vrij om de lengte van hun verblijf te bepalen. Sommigen keren aan het eind van de week al terug huiswaarts, anderen verlengen hun verblijf tot aan de kerstperiode.

De regio Alicante is relatief gespaard gebleven in de tweede coronagolf, restaurants en winkels zijn er geopend. Het Belgische team heeft zich ook nu weer in een eigen bubbel afgezonderd.

Bekijk ook: Fabio Jakobsen traint weer en plaatst voor het eerst na horrorcrash foto van zichzelf