Emotionele Totti neemt ontslag bij AS Roma

Het clubicoon, dat in 2017 afscheid nam bij AS Roma als voetballer, kon bij de Romeinse club blijven in een andere rol dan zijn huidige ambassadeurschap maar wilde dat niet. „Ik heb een email gestuurd om iets te zeggen wat ik nooit voor mogelijk hield. Ik heb mijn ontslagbrief geschreven”, zegt een emotionele Totti bij een speciaal belegde persconferentie.

„Ik heb er lang over nagedacht. Dit is toch mijn thuis, ik ben hier vaker geweest dan in mijn eigen huis. Maar gezien de omstandigheden en de opties die ik heb gekregen moet ik dit harde besluit toch nemen”, vervolgt ’Il Capitano’ die graag als technisch directeur aan de slag was gegaan in Rome maar niet het gevoel kreeg dat hij de gewenste kandidaat was.

Totti debuteerde in 1992 op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Roma. 25 jaar en 306 competitiedoelpunten later zwaaide Totti in 2017 af als speler. In 2006 werd de middenvelder met de fluwelen touch wereldkampioen met Italië.