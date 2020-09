Naomi Osaka wint US Open

De 22-jarige Osaka moest in New York in de achtervolging, want de eerste set ging met overmacht naar Azarenka. De Wit-Russische, die net als de als vierde geplaatste Osaka aan de eindstrijd begon met twee grandslamtitels in haar achterzak, vloog uit de startblokken en noteerde een uitstekende 6-1 score.

Osaka gaf zich geenszins gewonnen en trok de stand gelijk in de tweede set: 6-3. In de beslissende derde set kroonde de Japanse zich overtuigend tot winnares, door net als in de tweede set een 6-3 score te noteren. Het is de derde grandslamtitel in de carrière van Osaka, die in 2019 ook al de Australian Open op haar naarm schreef. Het was voor Azarenka al de derde nederlaag in de eindstrijd van de US Open.

Osaka verdient met haar titel 3 miljoen dollar, omgerekend ruim 2,5 miljoen euro.