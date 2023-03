Pascal Jansen zet krabbel onder nieuw contract bij AZ

AZ staat momenteel op de vierde plaats in de Eredivisie op acht punten achterstand van koploper Feyenoord. Op het Europese toneel draaien de Alkmaarders een prima seizoen. Onlangs wisten ze zich ten koste van de Italiaanse topclub Lazio te plaatsen voor de kwartfinales van de Conference League. Daarin stuit AZ op Anderlecht.

De cijfers die Jansen kan overleggen zijn verbluffend. Hoewel vermaarde trainers als Willem van Hanegem, Co Adriaanse, Louis van Gaal, Dick Advocaat, Marco van Basten, John van den Brom en Arne Slot ook in Alkmaar hebben rondgelopen, heeft Jansen na Georg Kessler het hoogste puntengemiddelde.

AZ staat sinds 6 december 2020, toen de club uit Alkmaar verloor van FC Groningen, inmiddels 121 officiële wedstrijden onder leiding van de in Londen geboren hoofdtrainer. In die wedstrijd haalde AZ een gemiddelde van 1.98 punt per wedstrijd.

Compleet elftal

Jansen (50) staat er goed op bij de clubleiding van AZ. Ondanks het vertrek, de afgelopen twee seizoen, van een compleet elftal (Marco Bizot, Jonas Svensson, Myron Boadu, Calvin Stengs, Teun Koopmeiners, Owen Wijndal, Thomas Ouwejan, Fredrik Midtjö, Albert Gudmundsson, Zakaria Aboukhlal, Hakon Evjen) is Jansen er in geslaagd de aansluiting met de traditionele top-3 te behouden. Ook braken er dit seizoen veel jonge talenten door, dat de druk op de scouting verlaagt.

Daarnaast wist AZ met Jansen twee van de drie keer te overwinteren in Europa. De keer dat dit niet lukte, valt hem nauwelijks te verwijten. De uitschakeling in Kroatië tegen HNK Rijeka op 10 december 2020 geschiedde vijf dagen nadat Arne Slot op het trainingscomplex in Wijdewormer de zak had gekregen, nadat bekend was geworden dat hij gesprekken had gevoerd met Feyenoord.

Ongeslagen

Dit seizoen is de club uit Alkmaar zelfs doorgedrongen tot de kwartfinale van de Conference League, waarin Anderlecht de opponent is. In de achtste finale werd zeer knap afgerekend met Lazio. AZ verloor onder Jansen geen enkel Europese thuiswedstrijd. Elf van de twaalf duels in Alkmaar werden gewonnen, terwijl alleen tegen Bodo/Glimt gelijk werd gespeeld (2-2).