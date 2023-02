Gehavend Paris Saint-Germain gaat stevig onderuit in Monaco

De Rus Aleksandr Golovin zette Monaco al na vier minuten op voorsprong. Wissam Ben Yedder zorgde na ruim een kwartier voor de 2-0. Vervolgens deed PSG via Warren Zaïre-Emery wat terug, maar door opnieuw Ben Yedder liep de thuisclub nog voor rust weer verder uit.

Bij PSG heerst een griepvirus, waardoor enkele spelers ontbraken. De club heeft vooralsnog geen specifieke namen genoemd, maar zei wel er alles aan te doen de situatie onder controle te houden. Wat de consequenties zijn voor de wedstrijd tegen Bayern München dinsdag in de achtste finales van de Champions League is vooralsnog niet duidelijk.

In elk geval begonnen belangrijke spelers als de Marokkaan Achraf Hakimi en de Spanjaard Sergio Ramos op de bank bij PSG. Ze vielen wel in. Lionel Messi en Kylian Mbappé ontbraken wegens blessures. Het is onzeker of Messi de komende week kan spelen tegen Bayern München, Mbappé doet dat zeker niet.

Trainer Christophe Galtier van PSG zei met het oog op de ontmoeting met de Duitse kampioen bezorgd te zijn. „Het is duidelijk dat we in een moeilijke fase verkeren. Dat heeft voor een groot deel te maken met de personele problemen. Veel spelers zijn niet fit, waardoor we steeds de organisatie ingrijpend moeten aanpassen. Dat is heel lastig. We zijn niet in staat tijdens de wedstrijd een tegenslag op te vangen. Op dit moment staan we er niet goed voor, daar wil ik niet omheen draaien.”

SPANJE: Sevilla kent goede aanloop richting PSV

Sevilla heeft de laatste competitiewedstrijd voor de ontmoeting met PSV in de Europa League gewonnen. Het elftal van trainer Jorge Sampaoli won voor eigen publiek met 2-0 van RCD Mallorca.

De doelpunten vielen in de eerste helft. De Marokkaan Youssef En-Nesyri zette Sevilla na een klein half uur spelen op voorsprong. In de 40e minuut zorgde de Spaanse verdediger Bryan Gil voor de 2-0. Nemanja Gudelj, oud-speler van onder meer NAC Breda, AZ en Ajax, speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Sevilla klom dankzij de zege naar de twaalfde plaats in de Spaanse competitie. Sevilla en PSV treffen elkaar in de tussenronde van de Europa League. Donderdag is de eerste ontmoeting in Spanje, een week later volgt de return in Eindhoven. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales.

