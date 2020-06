Raakt Arsenal ook topscorer Aubameyang kwijt?

De spits uit Gabon staat nog één jaar onder contract bij de Engelse voetbalclub en moet dus binnenkort gaan beslissen wat hij gaat doen: verlengen of overstappen naar een andere club? De bijna 31-jarige Aubameyang staat naar eigen zeggen op een kruispunt in zijn carrière. Hij verlangt daadkracht van de clubleiding om van Arsenal weer een titelkandidaat te maken.

„Een paar maanden geleden heb ik met de club gepraat”, zei Aubameyang in het Franse tv-programma Téléfoot. „Zij hebben de sleutels in handen. Het is aan hen om hun werk te doen en daarna zien we wel hoe het gaat. Ik sta op een kruispunt in mijn carrière en ik wil eerlijk zijn tegen iedereen. Het wordt een moeilijke beslissing.”

De spits maakte sinds zijn komst naar Arsenal, begin 2018, 61 doelpunten in 97 wedstrijden. Aubameyang tekende dit seizoen in de Premier League voor zeventien goals, twee minder dan Jamie Vardy van Leicester City. Toch staat zijn ploeg teleurstellend op de negende plaats. Arsenal dreigt niet alleen opnieuw naast deelname aan de Champions League te grijpen, maar speelt volgend seizoen wellicht zelfs helemaal geen Europees voetbal. Vorig jaar verloor Aubameyang met de ’Gunners’ de finale van de Europa League. De spits was eerder jarenlang de topschutter van de Duitse club Borussia Dortmund.