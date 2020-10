Teamlid van Formule 1-team Mercedes test positief op coronavirus

„Dit is behandeld in overeenstemming met de FIA-protocollen”, bevestigt een woordvoerder van de internationale autosportfederatie FIA. Mercedes liet weten dat het in ieder geval niet gaat om hun coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Zondag is de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring in Duitsland.

De Formule 1 meldde vorige week tien positieve Covid-19-tests tijdens de Russische GP, het hoogste aantal tot nu toe. De race in Sotsji had behoorlijk wat publiek. Organisatoren zeiden dat elke dag ongeveer 30.000 mensen het Olympisch Park bezochten.

De Mexicaanse Sergio Pérez van Racing Point blijft tot nu toe de enige coureur die positief heeft getest op het virus. Hij miste in augustus twee GP’s op Silverstone in Engeland.

De Formule 1 rijdt zondag voor het eerst sinds 2013 op de Nürburgring. In Duitsland krijgt Hamilton een nieuwe kans om zijn 91e overwinning binnen te halen. De kopman van Mercedes is daarnaast hard op weg om Michael Schumacher te evenaren als recordkampioen in de Formule 1. Hamilton koerst vrijwel onbedreigd af op zijn zevende wereldtitel.

