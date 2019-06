Nadal: ’Ik vind het erg voor hem’

De afgelopen twee weken bewees de Spanjaard, die Dominic Thiem in de finale in vier sets versloeg, nog maar eens dat hij op zijn 33e nog altijd de absolute heerser is op gravel.

„Een paar weken geleden wisten we niet of het hier op deze manier zou verlopen en dat ik het toernooi zou winnen. Zonder mijn team was dat zeker niet gelukt. Het is een moeilijke weg geweest”, zei Nadal, die in het begin van het gravelseizoen achtereenvolgens in Monte Carlo, Barcelona en Madrid in de halve finales bleef steken. „Het liep allemaal niet zo goed in het voorseizoen en daarom was ik wel gebrand om deze titel te winnen.”

Nadal voorkwam dat Thiem, die dit jaar al wel de sterkste was op Indian Wells, een primeur beleefde. „Ik vind het erg voor hem, want hij verdiende ook de zege. Ik hoop dat hij in de toekomst de kans zal hebben om hier te winnen. Want hij werkt hard, speelt met een enorme intensiteit en heeft passie voor deze sport. Ik weet hoe lastig het is om finales te verliezen. Maar blijf ervoor gaan, dan komt die titel wel.”