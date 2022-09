Van Bronckhorst: ’We verdienen zware nederlaag niet’

De wedstrijd op Ibrox begon knetterend met voor beide ploegen een grote kans binnen twee minuten. Piotr Zielinski raakte namens de bezoekers zelfs de buitenkant van de paal. De intenties van Rangers waren heel anders dan zes dagen geleden in de Johan Cruijff Arena. Groef de ploeg zich toen enorm in, nu was het binnen een kwartier al dreigender dan in negentig minuten tegen Ajax.

Naarmate de eerste helft vorderde, kantelde het overwicht meer en meer naar Napoli toe, maar doelman Allan McGregor hoefde de bal niet uit het net te plukken. De tweede helft was meer van hetzelfde laken en pak, maar leek na een klein kwartier ineens volledig te kantelen in het voordeel van de Italianen. James Sands veroorzaakte een penalty en kreeg bovendien zijn tweede gele kaart, waardoor de Schotten met tien man kwamen te staan.

McGregor pakte vervolgens de inzet vanaf elf meter van Zielinski, maar Matteo Politano was er als de kippen bij om de rebound binnen te tikken. De VAR oordeelde echter dat hij te vroeg was ingelopen. Omdat McGregor ook zijn lijn te vroeg zou hebben verlaten, mocht Zielinski nog een keer aanleggen, maar weer keerde de ervaren Schotse keeper zijn poging.

De 40-jarige goalie moest een minuut of zeven later weer aan de bak, na hands van Borna Barisic. Politano mocht nu de penalty nemen en hoewel McGregor er dichtbij zat, werd hij dit keer wel verslagen. Met tien man had Rangers niet meer de macht om echt aan te zetten en invallers Giacomo Raspadori en Tanguy Ndombele maakten zelfs nog de 0-2 en 0-3. Dus heeft Napoli na twee duels zes punten.

Niet verdiend

Van Bronckhorst vindt dat zijn ploeg de zware nederlaag tegen Napoli niet heeft verdiend. „Ons optreden was heel goed, de uitslag was niet goed. Ik vind niet dat we een 3-0-nederlaag hebben verdiend.”

„Als je kijkt hoe de wedstrijd ging, en hoe we ons herstelden na vorige week, we zaten heel goed in de wedstrijd vanaf de eerste minuut en kregen enkele grote kansen”, vond de Nederlandse trainer. „Met tien man en 1-0 achter moet je risico’s nemen. Ik ben teleurgesteld omdat we met elf tegen elf wel goed in de wedstrijd zaten.”