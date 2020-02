De zelfoverschatting van Huiberts en Slot

Valentijn Driessen Ⓒ Rene Bouwman

AZ heeft het landskampioenschap als stip aan de horizon gezet. Structureel wil de club meespelen om de bovenste plaatsen in de Eredivisie. Los van de zeperd in de bekerkwartfinale tegen NAC draait het als een trein en spelen de Alkmaarders met attractief voetbal veel punten bij elkaar. Zodanig veel dat AZ half februari zelfs nog een serieuze titelconcurrent is van Ajax.