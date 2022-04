Bevin zegeviert in derde etappe Romandië; Dennis houdt de leiding

De rit van 165 kilometer met start en finish in Valbroye leverde Dennis daarmee vier bonificatieseconden op, die hem goed van pas kunnen komen in het zware slotweekend. Zaterdag is de koninginnenrit met vijf zware beklimmingen en aankomst bergop. Zondag volgt nog een klimtijdrit van 16 kilometer.

Slotklimmetje

Het peloton kreeg onderweg zes beklimmingen van de derde categorie voor de wielen, waarvan de laatste op minder dan acht kilometer voor de streep lag. Nadat een groepje vroege vluchters krap twintig kilometer voor de streep was opgeraapt, probeerden meerdere renners op de het slotklimmetje tevergeefs weg te komen.

Maar met name Ineos hield het tempo hoog in de hoop Hayter, die na de proloog ook de tweede etappe had gewonnen, opnieuw in stelling te brengen. De jonge Brit liet zich in de laatste bocht evenwel verrassen door Bevin.

Opgeschoven

Dennis verdedigt in de etappe van zaterdag een voorsprong van veertien seconden op Bevin, die dankzij zijn etappezege is opgeschoven naar de tweede plaats. De Oostenrijker Felix Grossschartner staat nu derde op achttien seconden.

Yates wint eerste rit in Ronde van Asturië

Wielrenner Simon Yates heeft de eerste etappe van de Ronde van Asturië gewonnen. De Brit van Team BikeExchange - Jayco kwam na 168,9 kilometer solo aan in Pola de Lena, na een aanval op de laatste beklimming. De Italiaan Vincenzo Albanese werd op 14 seconden achterstand tweede voor de Fransman Alexis Vuillermoz.

Voor Yates is het de tweede overwinning dit seizoen. Hij won in maart de slotetappe in de rittenkoers Parijs-Nice. Yates start zaterdag in de leiderstrui. De Ronde van Asturië duurt tot en met zondag.