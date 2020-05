Franse sportminister klaar met zeurend Lyon: ’Strijd is al gestreden’

Voorzitter Jean-Michel Aulas wil dat de Franse competitie alsnog wordt hervat en spande zelfs al een rechtszaak aan. „Ik krijg bijna iedere dag wel een brief van meneer Aulas met steeds weer een nieuw scenario. Maar de strijd is al gestreden, ze zijn een beetje te laat”, zei Maracineanu op de Franse tv.

De regering liet eind april weten dat er pas in september weer gevoetbald kan worden. De competitie werd daarop beëindigd, terwijl er nog tien speelrondes op het programma stonden. Lyon, de club van Kenny Tete en Memphis Depay, greep als nummer 7 van de Ligue 1 naast Europees voetbal. Aulas kondigde direct aan naar de rechter te stappen, samen met de twee clubs die degradeerden. Ze vonden daar echter geen gehoor. De voorzitter van Lyon geeft de strijd echter nog niet op. Hij ziet nog kansen om de Ligue 1 uit te spelen en heeft de Franse competitieleiders gevraagd hun beslissing te heroverwegen, tot frustratie van minister Maracineanu.

„Als ik me niet vergis, is Aulas voorzitter van het college van clubs uit de Ligue 1. Het enige voorstel dat ik eind april kreeg, was om de competitie stop te zetten. Ik denk dat hij beter toen iets had moeten zeggen”, aldus de sportminister.