Olivier Boscagli op koers voor duel met Rangers

PSV zit dun in de verdedigers, waardoor in de slotfase de middenvelders Ibrahim Sangaré en Jerdy Schouten achterin de ballen stonden weg te koppen, maar beiden liggen op koers om tijdig fit te zijn voor de return tegen Rangers FC komende woensdag. Nadat Ramalho voor het weekeinde al de groepstraining had hervat, heeft Boscagli vanochtend ook weer met de groep getraind. Daarmee ligt de Monegask op schema om woensdag in het Philips Stadion aan de aftrap te verschijnen.

Schouten als extra centrale verdediger

PSV-trainer Peter Bosz testte in een ingelast oefenduel met AS Monaco Schouten nog eens extra als centrale verdediger, maar die ongewone rol lijkt de middenvelder uit Hellevoetsluis in ieder geval niet vanaf het begin te hoeven spelen. Bosz heeft nu twee centrale verdedigers (Ramalho en Boscagli) en drie vleugelverdedigers (Jordan Teze, Sergino Dest en Shurandy Sambo) tot zijn beschikking.

PSV hoopt na drie mislukkingen op rij (FC Basel, Benfica en Rangers FC) zich ditmaal wel te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het eerste duel in Glasgow eindigde net als vorig seizoen in 2-2. Een jaar geleden ging het vervolgens in de thuiswedstrijd tegen Rangers FC helemaal mis. Balverlies van Ramalho rand zestien werd afgestraft door Malik Tillman, tegenwoordig op huurbasis actief bij PSV, waarna Antonio Colak de doorslaggevende goal maakte.

Het duel woensdag in het Philips Stadion (aanvang 21.00 uur) staat onder leiding van arbiter José Maria Sanchez, een 39-jarige Spanjaard.