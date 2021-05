Lucinda Brand aan de leiding in Thüringen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Brand grijpt leiderstrui in Ronde van Thüringen

21.25 uur: Lucinda Brand is de nieuwe leider in de Ronde van Thüringen. De regerend wereldkampioene veldrijden eindigde in de vierde etappe als tweede achter de Belgische Lotte Kopecky, maar nam wel de gele leiderstrui over van de Deense Emma Norsgaard.

In het algemeen klassement heeft Brand vier seconden voorsprong op Kopecky en acht op Norsgaard. De Ronde van Thüringen eindigt zondag. Brand schreef donderdag de derde etappe op haar naam en kondigde toen al aan dat de eindzege haar doel was. Ze moest het in de vierde rit in een eindsprint bergop alleen afleggen tegen Kopecky. Norsgaard kwam als zevende boven.

Volleybal: Oranje start Nations League met nederlaag tegen Rusland

20.22 uur: De Nederlandse mannen hebben hun eerste duel in de Nations League verloren. In Rimini bleek Rusland in vier sets te sterk: 25-19 25-22 18-25 25-20. Rusland is de winnaar van de laatste twee edities.

Oranje won dankzij sterk spel van Nimir Abdelaziz de derde set, maar kon het niveau in de vierde set niet vasthouden. Door sterk serveerwerk van Abdelaziz, die in totaal goed was voor 29 punten, liep Nederland in de derde set van 13-12 uit naar 19-12. In de vierde set nam Rusland snel een voorsprong van 11-6. Oranje kwam nog terug tot 21-19, maar kon geen vijfde set afdwingen.

Aan de Nations League doen de beste zestien landen ter wereld mee. Oranje mocht in de jaarlijkse intercontinentale landencompetitie van wereldvolleybalbond FIVB, dat tot 2018 nog de World League heette, de plaats innemen van China. De Chinezen trokken zich terug. Zaterdag om 13.00 uur komt Oranje opnieuw in actie. Dan is Japan de tegenstander.

Golf: Luiten en Besseling vallen iets terug in Himmerland

20.13 uur: Joost Luiten en Wil Besseling zijn in de tweede ronde van het Made in Himmerland, een toernooi van de Europese tour in Denemarken, uit de top-10 gevallen. Besseling viel na een ronde van 69 slagen (2 onder par) terug naar de gedeelde 14e plek met een score van -5. Luiten zakte met een ronde van 70 slagen (-1) weg naar de gedeelde 28e plek en staat nu op -4 voor het toernooi.

De Oostenrijker Bernd Wiesberger was van de vijf leiders na de eerste ronde de enige die bovenaan standhield. Met een ronde van 65 slagen (-6) is hij de fiere leider, met -11 totaal. Hij staat twee slagen los van zijn landgenoot Matthias Schwab, die met -9 de tweede plaats inneemt.

Ook vijf wissels toegestaan op WK voetbal 2022

18.24 uur: Ook tijdens het WK voetbal van 2022 mogen de ploegen vijf wissels gebruiken. Dat is het resultaat van een beslissing van de International Football Association Board, dat de maatregel heeft verlengd tot 31 december 2022.

De regel werd in mei van vorig jaar ingevoerd, als reactie op de impact van de coronacrisis op het voetbal. Nadat de competities een tijdlang hadden stilgelegen, moesten er op korte tijd heel wat wedstrijden ingehaald worden en om de spelers toch ietwat te ontlasten, werden er per wedstrijd vijf wissels per team toegestaan. Normaal gesproken mag er drie keer gewisseld worden.

Aanvankelijk was de maatregel geldig tot eind 2020, maar die werd voor het clubvoetbal al snel verlengd tot eind 2021 en tot 31 juli 2022 voor interlandvoetbal, waardoor er ook op het aankomende EK vijf wissels zijn toegestaan.

Novak Djokovic nu wel naar finale in eigen land

17.52 uur: Novak Djokovic heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de finale van het Belgrado Open. De Servische nummer 1 van de wereld had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Slowaak Andrej Martin: 6-1 4-6 6-0.

De 34-jarige Djokovic deed vorige maand ook mee aan een ander toernooi in de Servische hoofdstad, het Serbia Open. Toen moest hij in de halve eindstrijd zijn meerdere erkennen in de Rus Aslan Karatsev.

In aanloop naar Roland Garros kan Djokovic, die in februari de Australian Open wist te winnen, zijn tweede titel van het seizoen veroveren. In de finale neemt de nummer 1 van de wereld het op tegen Alex Molcan uit Slowakije, die de Argentijn Federico Delbonis met 4-6 6-4 6-4 de baas was.

Roland Garros begint zondag.

Voetbal: Albers voorgedragen als opvolger voorzitter Smit in rvc KNVB

13.10 uur: Het is de bedoeling dat Jan Albers bij de KNVB de aftredende Jan Smit opvolgt als voorzitter van de raad van commissarissen voor het betaalde voetbal. De rvc heeft de 69-jarige Albers voorgedragen. Op de Algemene Vergadering Betaald Voetbal van vrijdag 18 juni moet de benoeming definitief worden.

De 75-jarige Smit zou eigenlijk eind vorig jaar al vertrekken. De zittingstermijn van de oud-preses van Heracles Almelo liep formeel op 1 december 2020 af. Op verzoek ging de ervaren bestuurder echter nog negen maanden door, tot 1 september 2021. Albers, die eerder voorzitter was van de raad van commissarissen bij PSV, moet de taken van Smit dan gaan overnemen. De Brabander wordt benoemd voor een periode van twee jaar, de tijdsduur die Smit formeel nog te gaan had.

Als de voordracht van Albers door de vergadering wordt goedgekeurd, gaat hij met de commissarissen Elsemieke Havenga-Hillen, Han Berger, Niek Jan van Kesteren en Jeroen Slop toezicht houden op de algemene gang van zaken in de sectie betaald voetbal binnen de KNVB. De oud-hockeyinternational, die ook voorzitter was van hockeybond KNHB, bekleedde in het bedrijfsleven bestuursfuncties bij onder meer Philips en Gamma Holding. Hij is nu directievoorzitter van Koninklijke Ten Cate.

Tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal wordt ook gestemd over de opvolging van directeur betaald voetbal Eric Gudde, die eind september met pensioen gaat. Met de rvc droeg Smit onlangs Marianne van Leeuwen voor als opvolger van Gudde. Van Leeuwen wordt de eerste vrouw op deze post bij de KNVB. "We hebben volgens ons de beste kandidaat geselecteerd voor deze functie", zei Smit onlangs over de voordracht.

Wielrennen: NK met 2000 toeschouwersop VAM-berg

10.11 uur: De organisatie van de NK Wielrennen wil een beperkt aantal toeschouwers toelaten bij de wegwedstrijden die op 19 en 20 juni worden gehouden. De kaartverkoop is al begonnen. Door het erkende protocol van Testen voor Toegang toe te passen, kunnen er maximaal tweeduizend mensen per dag toegelaten worden tot de VAM-berg, de Col du VAM in Wijster, waar gestreden wordt om de opvolging van Anna van der Breggen en Mathieu van der Poel.

De verwachting is dat de overheid toestemming geeft aan topsportevenementen om op korte termijn weer beperkt publiek toe te laten. Vooruitlopend op goedkeuring is de ticketverkoop al van start gegaan. De toeschouwers moeten 15 euro betalen om bij de NK aanwezig te kunnen zijn. Het parcours is net zoals vorig jaar volledig afgesloten.

Op het terrein wordt rekening gehouden met de verplichte 1,5 meter afstand. De organisatie gaat op dit moment ervan uit dat alle toeschouwers alleen op vertoon van een negatieve sneltest tot het evenement kunnen worden toegelaten.

Op deze manier wil de organisatie in samenwerking met de wielerbond KNWU ervoor zorgen dat voor het eerst in lange tijd weer publiek bij een wielerwedstrijd in Nederland aanwezig kan zijn. De deelnemende renners ontvangen allemaal twee gratis tickets.

Algemeen: Zes landen sturen volledig gevaccineerd team naar Spelen

10.09 uur: Zes landen sturen een volledig gevaccineerde delegatie naar Tokio voor de Olympische Spelen. Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka en de Malediven hebben het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beloofd dat al hun sporters en stafleden die naar Japan komen, gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF biedt alle sporters, begeleiders en ook de journalisten die naar Tokio reizen de mogelijkheid om zich te laten vaccineren, maar stelt dat niet verplicht. Niet iedereen maakt hiervan gebruik.

Het IOC heeft iedereen die in juli naar Tokio komt, opgeroepen om een vaccin te halen. Het comité hoopt zo de risico’s op besmetting en verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden, zowel voor de sporters onderling als voor de inwoners van Japan.

Het IOC ziet de belofte van de zes landen als „een sterk signaal” dat „binnen de olympische gemeenschap iedereen zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen dat de Spelen veilig zijn voor alle deelnemers en de Japanse bevolking.”

Basketbal: Drie clubs uit NBA weren misdragende fans

10.07 uur: Drie basketbalclubs uit de NBA hebben maatregelen genomen tegen supporters die zich deze week misdroegen op de tribunes. Philadelphia 76ers heeft de seizoenkaart geblokkeerd van de fan die woensdagavond een bak popcorn leeggooide over het hoofd van Russell Westbrook, de ster van Washington Wizards. New York Knicks schorste een fan die spuugde richting Trae Young (Atalanta Hawks) en Utah Jazz heeft drie toeschouwers een schorsing gegeven voor het racistisch bejegenen van familieleden van Ja Morant (Memphis Grizzlies).

Een groot deel van het vorige seizoen werd afgewerkt voor lege tribunes als gevolg van de coronapandemie. Dit seizoen zijn de basketbalfans langzaam maar zeker teruggekeerd in de sporthallen. In de play-offs zitten de tribunes weer behoorlijk vol. Het leidde deze week echter tot een reeks incidenten.

Het meest opvallende incident gebeurde in Philadelphia. Westbrook kreeg, terwijl hij vanwege een enkelblessure op weg was naar de kleedkamer, vanaf de tribune een bak popcorn over zich heen gegooid. De Amerikaan reageerde furieus. Beveiligers wisten ternauwernood te voorkomen dat Westbrook de tribunes op stormde om de dader te confronteren. De toeschouwer werd het stadion uitgezet en is tot nader order niet welkom bij de ’Sixers’.

Autosport: ’VeeKay’ rijdt Indy 500 voor uitverkocht huis

9.21 uur: De beroemde Indy 500 op de Indianapolis Motor Speedway wordt zondag bijgewoond door 135.000 bezoekers. Alle beschikbare kaarten voor de 105e editie van het racespektakel zijn verkocht. Normaal gesproken is rond de ’Oval’ plaats voor zo’n 400.000 toeschouwers, maar vanwege de coronamaatregelen mag nu ongeveer 40 procent van de capaciteit worden gebruikt.

Alle bezoekers moeten een mondkapje dragen en onderling afstand houden. Wie dat wil, kan zich bij binnenkomst laten vaccineren tegen het coronavirus. „We kijken ernaar uit om 135.000 fans te verwelkomen op ’s werelds grootste sportevenement sinds het begin van de pandemie”, aldus de organisatie. Vanwege de uitzonderlijke situatie wordt de race op tv rechtstreeks uitgezonden in plaats van met enige vertraging. „We kijken uit naar een spannende en historische editie van de Indy 500.”

Vorig jaar werd de Indy 500 voor lege tribunes verreden. De Japanner Takuma Sato won de beroemde race over 500 mijl, omgerekend ruim 800 kilometer. De Nederlandse coureur Rinus ’Veekay’ van Kalmthout start zondag vanaf de voorste startrij. Hij kwalificeerde zich als derde. De 20-jarige Hoofddorper ziet zichzelf in staat om de jongste winnaar ooit van de race op de ’Brickyard’ te worden.

Basketbal: LA Lakers nemen de leiding in play-offs NBA

8.34 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben de leiding genomen in de play-offs van de NBA tegen Phoenix Suns. De titelverdediger won in het eigen Staples Center het derde duel in de best-of-seven-serie met 109-95. Anthony Davis (34 punten), LeBron James (21) en Dennis Schröder (20) namen met z’n drieën een groot deel van de productie voor hun rekening.

De Lakers wisten zich niet rechtstreeks te plaatsen voor de play-offs, maar hadden daar een zogeheten play-in voor nodig. Met dank aan een trefzeker schot van James in de zoemer wist de NBA-kampioen daarin af te rekenen met Golden State Warriors (103-100). De als zevende geplaatste Lakers begonnen de play-offs in het westen met een nederlaag tegen de als tweede geplaatste Suns (99-90). Ze herstelden zich door het tweede duel in Phoenix met 109-102 te winnen en namen voor eigen publiek de leiding in de serie.

Milwaukee Bucks is in het oosten al bijna zeker van een plek in de volgende ronde. De Bucks wonnen ook het derde duel met Miami Heat, met 113-84. Giannis Antetokounmpo maakte 17 punten en pakte ook 17 rebounds. Denver Nuggets nam vooral dankzij 36 punten van Nikola Jokic de leiding in de serie tegen Portland Trail Blazers: 120-115. De stand is nu 2-1 voor de Nuggets.