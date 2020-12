Ajax leidt schipbreuk in zicht haven

André Onana weet dat Ajax de klos is na de treffer van Atalanta-spits Muriel. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Net als vorig jaar tegen Valencia leed Ajax in het zicht van de haven schipbreuk. Het machteloze elftal van Erik ten Hag kreeg in de alles-of-niets-wedstrijd tegen Atalanta (0-1) een kwartier voor tijd bij een 0-0 stand via Davy Klaassen dé kans om de knock-outfase van de Champions League te bereiken. Maar net als vorig seizoen werden de Amsterdammers in de laatste groepswedstrijd veroordeeld tot overwintering in de sportief en financieel veel minder aantrekkelijke Europa League.