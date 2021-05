Novak Djokovic na zinderende partij langs Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic Ⓒ ANP/HH

ROME - Vijfvoudig toernooiwinnaar Novak Djokovic is er na een zinderende partij tennis in geslaagd om de halve finales te halen op het ATP-toernooi in Rome. In de kwartfinale moest hij alles geven om Stefanos Tsitsipas van zich af te slaan: 4-6, 7-5, 7-5.