Novak Djokovic na zinderende partij verder, Rafael Nadal gaat op voor tiende titel in Rome

Tsitsipas won vrijdag al de eerste set (6-4), toen bij het begin van de tweede set het begon te regenen. Pas zaterdagmiddag kon de wedstrijd hervat worden, en hoe. Djokovic wist bij 6-5 na een geweldige forehand langs de lijn op breekpunt de tweede set te pakken: 7-5.

De derde set werd een ware thriller. Djokovic miste kans op kans op breekpunten, terwijl de Griek er aan één genoeg had. Maar bij een 3-1 voorsprong wist de Serviër na een intens lange game toch weer terug te breken.

Bij 4-4 wist Tsitsipas - die het Djokovic ongelofelijk moeilijk maakte - na een fantastische rally, wederom te breken en kon zich gaan opmaken om te serveren voor de wedstrijd. Maar Djokovic is niet voor niets de nummer 1 van de wereld en met enkele fantastische ballen kreeg hij weer twee breekpunten.

De eerste sloeg de Griek nog weg, maar bij de tweede sloeg Djokovic een geweldige return: 5-5. In de zinderende elfde game ging het weer gelijk op, de twee kemphanen gaven niks toe aan elkaar, maar uiteindelijk trok de Serviër de game naar zich toe: 6-5. En in de servicegame van de Griek kreeg Djokovic direct drie matchpoints, waarbij het bij de tweede raak was: 7-5.

De Serviër treft in de halve finale de Italiaan Lorenzo Sonego, die de Rus Andrej Roeblev in drie sets verschalkte: 3-6 6-4 6-3.

Nadal gaat op voor tiende titel in Rome

Rafael Nadal gaat zondag op voor zijn tiende titel op het masterstoernooi van Rome. De negenvoudig kampioen was in de halve finales met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Reilly Opelka, die voor het eerst in zijn loopbaan bij de laatste vier stond op een masterstoernooi. Het was Nadal zijn 500e wedstrijd op gravel en hij won er liefst 458.

In de eindstrijd neemt Nadal, de mondiale nummer 3, het op tegen Djokovic of Sonego.

De sterk serverende Opelka, de nummer 47 van de wereld, had al zijn vier voorgaande duels in Rome in twee sets gewonnen. Tegen Nadal was zijn harde opslag echter niet voldoende voor de zege en Nadal had aan twee breaks voldoende voor de overwinning.