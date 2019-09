Video: Scorende ’Frenkie’ blinkt uit

Na zeven minuten stond de ploeg van trainer Ernesto Valverde - zonder de geblesseerde Lionel Messi - al met 2-0 voor.

De goal van de middenvelder betekende overigens de 2-0, want bij de 1-0 van de 16-jarige Ansu Fati was De Jong al de aangever. Enkele minuten later was de situatie andersom: Ansu Fati de aangever, ’Frenkie’ de afmaker.

Kevin Gameiro bracht de spanning nog even terug, maar na rust liep Barcelona weg bij de club die eerder deze week tot ieders verrassing trainer Marcelino op straat zette. Gerard Piqué sloeg in de rebound toe nadat Cillessen een schot van Antoine Griezmann slecht had verwerkt. Luis Suárez, die na een uur in het veld kwam voor Fati, passeerde zijn ex-teamgenoot Cillessen daarna ook nog twee keer. Bij zijn eerste balcontact schoot Suárez de bal vanaf zo’n 20 meter uit stand langs de doelman van Oranje.

De Jong ging in de 70e minuut onder luid applaus van het publiek naar de kant. Hij start dinsdag met Barcelona de Champions League tegen Borussia Dortmund. De Spaanse kampioen verkleinde in La Liga de achterstand op koploper Atlético Madrid, dat met 2-0 verloor bij Real Sociedad, tot twee punten.