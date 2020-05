Lege stadions kost Bundesliga 91 miljoen

De clubs hebben nog negen speeldagen te gaan. Vorig week gaf de Duitse regering toestemming het seizoen te hervatten, hetgeen zaterdag gaat gebeuren. Voorwaarde daarbij is wel dat de toeschouwers, om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, thuisblijven.

In Nederland mag vooralsnog niet worden gevoetbald. De regering heeft gezegd dat dit waarschijnlijk per 1 september weer mag, maar dat het mogelijk nog een jaar duurt voor er weer publiek wordt toegelaten. Dat zou pas kunnen als er een vaccin tegen het virus is.