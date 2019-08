Krul moet nipt buigen voor Chelsea

Chelsea verloor zijn openingswedstrijd met liefst 4-0 van Manchester United en vervolgde met een 1-1-gelijkspel tegen Leicester City. De ploeg van Lampard nam tegen Norwich twee keer de leiding in de eerste helft na goals van Tammy Abraham en Mason Mount, maar zag Norwich beide keren langszij komen. Eerst door Todd Cantwell en daarna door Teemu Pukki, de Fin die dit seizoen al vijf keer scoorde.

In de tweede helft bleven de teams aan elkaar gewaagd, maar de treffer van Abraham in de 68e minuut was doorslaggevend. Chelsea klom door de overwinning naar de tiende plaats.

Bij Chelsea viel de Spanjaard Pedro vlak voor de wedstrijd uit. Hij liep tijdens de warming-up een hamstringblessure op.