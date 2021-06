Matthijs de Ligt haakt aan bij training Oranje

De Ligt trainde maandag nog los van de groep. Of de verdediger van Juventus de gehele training bij de groep blijft, is niet duidelijk. Alleen het eerste kwartier is openbaar. De Ligt is herstellende van een liesblessure.

Eerder vandaag werd duidelijk dat Van de Beek wegens een blessure is weggevallen bij het Nederlands elftal. De KNVB wil om privacyredenen niet zeggen wat voor blessure hij heeft. Van de Beek trainde maandag nog samen met De Ligt.

Nederland begint het Europees kampioenschap zondag met een wedstrijd tegen Oekraïne.