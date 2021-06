Max Verstappen derde tijdens eerste vrije training in Frankrijk

Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren sneller dan de Nederlander. Bottas ging op circuit Paul Ricard rond in 1.33,448. Hamilton volgde op ruim drie tienden van zijn Finse teamgenoot, Verstappen volgde op iets minder dan een tiende van de zevenvoudig wereldkampioen.

Verstappen was aanvankelijk niet tevreden tijdens de eerste sessie in het warme Le Castellet. Hij klaagde onder meer over een probleem met insturen. Na een aanpassing aan de voorvleugel brak hij een snelle ronde af, omdat hij hard over de kerbstones reed en de vloer van zijn RB16B ietwat leek te beschadigen. In de slotfase van de training focusten de topcoureurs zich op de zachtste band niet meer op snelle rondes.

In tegenstelling tot de race-weekenden op de stratencircuits van Monaco en Baku bleef Ferrari nu achter. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen niet verder dan respectievelijk de elfde en zestiende tijd.

