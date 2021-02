Waterpoloërs Oranje missen wéér de Olympische Spelen

De nummer 3 van Europa was met 13-7 te sterk: 4-0 3-3 3-4 3-0. Alleen de beste drie landen plaatsen zich voor de Spelen van Tokio.

Oranje had donderdag in de laatste groepswedstrijd nipt verloren van Rusland, waardoor het in de kwartfinales op de winnaar van de andere groep stuitte. Het sterke Montenegro liet Oranje in het eerste kwart kansloos (0-4), maar het gastland knokte zich knap terug. Na de 3-3 in het tweede kwart liep de ploeg van bondscoach Van der Meer een punt in dankzij een treffer kort voor de zoemer van Pascal Janssen, met drie doelpunten de topschutter van de ploeg.

Laatste deelname in 2000

„Op dat moment voelden we dat er iets te halen was”, keek Janssen terug. Maar in het vierde kwart maakten de Montenegrijnen hun status als favoriet weer waar. „Vijf doelpunten verschil met nog drie minuten op de klok, dan weet je dat het over is”, aldus Janssen.

Nederland deed voor het laatst in 2000 mee aan de Spelen, Van der Meer was toen nog een van de spelers. Voor de Spelen van Rio 2016 werd plaatsing net gemist.

Grote teleurstelling

Van der Meer sprak van een grote teleurstelling. „Hier hebben we vier jaar voor gewerkt, dat is zwaar. Het zorgt voor gemengde gevoelens. Ik ben trots op hoe we hier gespeeld hebben. Ook vandaag hebben we goede momenten laten zien. In de derde periode komen we netjes terug. Daarna probeerden we het misschien te veel individueel te forceren, dan lopen zij weg. Het is natuurlijk ook een wereldteam.”

Voor Nederland rest nog de strijd om de plaatsen vijf tot en met acht. „Het is moeilijk daarop te focussen”, zei Van der Meer. „We moeten eerst dit verwerken. Daarna gaan we ons op de rest van dit toernooi focussen. Voor mijn gevoel zitten we dicht tegen de toplanden aan. Het verschil wordt steeds kleiner, alleen resulteert dat nu niet in deelname aan de Olympische Spelen. We moeten proberen deze lijn de komende jaren door te zetten.”

In januari plaatsten de Nederlandse waterpolosters zich wel voor de Spelen van Tokio.