In Engeland straks 4000 fans toegestaan bij Premier League-duels

„Hopelijk gaat het allemaal goed”, zei Guardiola. „Maar daar ben ik optimistisch over. De overheid heeft ongetwijfeld geluisterd naar wetenschappers en dokters. Daarom geloof ik dat het veilig is. Het zou mooi zijn als dit de eerste stap is naar betere tijden.”

Dat zei Klopp ook. „Al begrijp ik niet precies waarom het er dan 4000 moeten zijn, in een stadion van 60.000. Maar het besluit is bijzonder welkom. Wellicht een mooie start van een nieuw begin. Ik juich het van harte toe”, aldus de Duitser, die Liverpool vorig seizoen zonder publiek voor het eerst in dertig jaar naar de nationale titel leidde.

Rick Parry, voorzitter van de English Football League, zei dat vooral voor clubs uit de wat lagere afdelingen de terugkeer van toeschouwers een noodzaak is om een faillissement te voorkomen. „Laten we ons best doen en er hard aan werken binnenkort meer fans te mogen verwelkomen.”