Frank Wormuth volgend seizoen nieuwe trainer FC Groningen

Voor zijn periode bij Heracles Almelo was Wormuth onder meer tien jaar werkzaam bij de Duitse voetbalbond DFB, als docent van de trainersopleiding en als trainer/coach van Duitsland onder-20. FC Groningen zal Wormuth na afloop van dit seizoen presenteren.

Als technisch manager van Heracles stelde Mark-Jan Fledderus Wormuth in 2018 aan als hoofdtrainer van de club uit Almelo. „Het is geen geheim dat ik Frank een interessante trainer vind”, vertelt de huidig technisch directeur van de Trots van het Noorden. „Niet voor niets heb ik hem vier jaar geleden aangesteld bij Heracles. Ik heb in mijn periode als technisch manager in Almelo uitstekend met hem kunnen samenwerken.”

Nadat de directie van FC Groningen had besloten het aflopende contract met Danny Buijs niet te verlengen en na dit seizoen verder te gaan met een nieuwe hoofdtrainer, werd het ook vrij snel duidelijk dat Wormuth hiervoor een belangrijke kandidaat was. „Niettemin hebben we als voltallig directieteam een zorgvuldig proces gevoerd door in eerste instantie een profiel van de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen op te stellen en daarna gezamenlijk de gesprekken te voeren”, licht Fledderus toe. „Daarop zijn we bij Frank uitgekomen: hij heeft ervaring, werkt gestructureerd en hij kan teams en spelers individueel ontwikkelen en hij werkt graag met jonge talenten. Hij heeft in de afgelopen drie jaar bij Heracles laten zien dat hij daar een aansprekende speelwijze kan koppelen aan ontwikkeling en resultaat. Wij zijn blij dat we Frank hebben weten te overtuigen voor FC Groningen te kiezen.”

Focus op resterende maanden seizoen

Fledderus zegt na dit seizoen bij de presentatie van Wormuth dieper te willen ingaan op de keuze voor de Duitse oefenmeester. „Dit is niet het moment om daar verder een uitgebreide toelichting op te geven. We hebben met elkaar afgesproken dat we zowel bij FC Groningen als Heracles Almelo de focus willen hebben op de resterende maanden van dit seizoen. Beide clubs hebben nog veel om voor te strijden en zowel Danny als Frank moeten de rust en ruimte krijgen om hun huidige klus goed af te maken.”

Wormuth laat in een eerste reactie weten: „Uiteraard ben ik blij dat ik na dit seizoen de hoofdtrainer van FC Groningen mag worden. We gaan met elkaar werken aan het realiseren van de doelstellingen van de club en in dat kader passen zeker ook mijn eigen ideeën, maar nu is niet het moment daar verder uitgebreid op in te gaan. Ik wil mijn gewaardeerde collega Danny Buijs niet voor de voeten lopen én minimaal net zo belangrijk: ik wil mijn periode bij Heracles goed afsluiten. Heracles heeft mij een prachtige kans als trainer in het buitenland gegeven en daarvoor zal ik de club altijd dankbaar blijven. Er is mij alles aan gelegen mijn periode in Almelo goed af te sluiten en dan wacht vanaf de zomer een mooie nieuwe uitdaging in Groningen.