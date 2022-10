Arsenal-spits Gabriel Jesus waarschuwt PSV: ’Dáárvoor moeten wij hier winnen’

„Ik heb eerder periodes gehad, waarin ik geen goal heb gemaakt in drie of vier wedstrijden. En het gaat in de toekomst vaker voorkomen. Dat hoort ook bij het voetbal. Maar ik weet honderd procent zeker dat ik weer zal gaan scoren”, aldus Jesus, die niet alleen staat met zijn doelpuntendroogte. De afgelopen vier wedstrijden maakte Arsenal, dat eerder zo productief was, maar vier doelpunten. Het mondde uit in 1-0 zeges op Leeds United, FK Bodø/Glimt en PSV en afgelopen zondag een 1-1 gelijkspel tegen Southampton.

De Engelse pers vraagt zich af of de vermoeidheid begint toe te slaan bij Arsenal. „Dat denk ik niet”, aldus Jesus. „Dat het even wat moeizamer gaat, kan gebeuren met een jong team. We moeten onszelf nog verbeteren. Maar we doen het nog steeds goed. De Premier League is een zware competitie en daarin staan we nog steeds op de eerste plaats. Ons spel is ook goed, maar we moeten wel meer goals maken.”

Genieten als Arsenal-speler

Jesus denkt dat de belasting die de spelers van Arsenal voor hun kiezen krijgen niet te groot is. „Ik ben klaar om vijftig, zestig, misschien wel zeventig wedstrijden te spelen in een seizoen. Ik besteed veel aandacht aan het herstel na de wedstrijden. Goed eten, goed slapen. Ik geniet heel erg van het leven als speler van Arsenal. Ik speel ook graag met mijn dochtertje Helena van vijf maanden oud. Dat geeft me afleiding en heel veel vreugde. Dat is ook belangrijk. Het gaat niet alleen om je lichaam, maar ook om je geest.”

Gabriel Jesus Ⓒ ANP/HH

Hoewel Arsenal door de zege op PSV van vorige week al verzekerd is van een vervolg in de Europa League na de winter, zullen de Londenaars, als het aan Jesus ligt, niet met een compleet reserveteam gaan spelen in Eindhoven. „We hebben een eerste stap gezet. We hebben onszelf gekwalificeerd voor de volgende ronde, maar we willen nu ook de volgende stap zetten en dat is eerste worden in de groep. Daarvoor moeten we hier gaan winnen. We willen gewoon elke wedstrijd winnen. We hebben veel spelers die kunnen spelen en de wedstrijd voor ons kunnen winnen. Maar ik denk dat iedereen graag wil spelen. Ik voel zelf niet dat ik rust nodig heb.”

Bekijk ook: PSV tegen Arsenal vrijwel op volle oorlogssterkte

Machines voorin

Als 25-jarige is Jesus als een van de routiniers in het jeugdige Arsenal-team aangewezen als een van de aanvoerders. Een leidersrol, die hij op zijn eigen manier invult. „Ik ben nog jong, maar in dit team ben ik de vierde of vijfde qua leeftijd. Dat is nieuw voor me. Ik heb meerdere aanvoerders meegemaakt, zoals Kompany en Fernandinho. Dat waren aanvoerders, die veel spraken en schreeuwden en het team hielpen. Ik ben meer ontspannen. Ik praat niet heel veel. Alleen af en toe. Ik laat het zien op het veld. Ik breng het over in de wedstrijd. Ik breng energie in de wedstrijd en help spelers in het veld. Ik denk, dat dat de reden is waarom de coach mij heeft gekozen als een van de spelers, die aanvoerder kunnen zijn.”

Jesus vormt meestal een aanval met de jonge honden Bukayo Saka en Gabriel Martinelli. De twee 21-jarige zijn bezig aan een ijzersterk seizoen. „Ze zijn machines. Ik maak grappen met hen daarover. Ik ben een speler met veel energie. Ik ren de hele tijd en knok de hele tijd. Maar nu ik met hen train, merk ik dat het niks voorstelt in vergelijking met hen, want zij zijn niet te stoppen. Het zijn echt machines en kwaliteitsspelers en ook nog zo jong. Ik ben heel blij dat ik met hen kan samenspelen.”

Zes seizoenen droeg Jesus het blauwe tenue van Manchester City, waarmee hij drie keer kampioen van Engeland werd. Het was voor hem niet gemakkelijk om afscheid te nemen, maar hij heeft geen moment spijt gehad. „Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd bij City. Ik ben Pep dankbaar, maar ook de club en de spelers. Af en toe heb je een nieuwe uitdaging nodig. Dat gevoel had ik heel sterk afgelopen zomer. Ik ben zo blij met de uitdaging bij Arsenal. Het is de beste beslissing. Ik voel meer vertrouwen en heb een nieuwe uitdaging. Dat was wat ik wilde.”