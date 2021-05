Carlos Sainz: ’Toekomst Formule 1 in goede handen’

Charles Leclerc pakte op zaterdag pole position, crashte aan het einde van die sessie, maar zijn auto leek desalniettemin klaar voor de race van een dag later. Niets bleek minder waar. Een probleem met een aandrijfas zorgde er voor dat de Monegask na de opwarmronde niet eens kon starten. Hoewel Ferrari onder meer de versnellingsbak in de auto van Leclerc grondig had geïnspecteerd na de klapper op zaterdag, was de bewuste aandrijfas aan de linkerkant niet onderzocht. Met verstrekkende gevolgen.

Leclercs teamgenoot Carlos Sainz zorgde wel voor een bak punten, door achter Max Verstappen als tweede te eindigen. „Het team verdiende het om het podium te staan, maar het gevoel is toch wel bitterzoet”, aldus Sainz. „Het is een rare dag, maar persoonlijk ben ik blij met mijn tweede plek.”

Sainz was teamgenoot van Verstappen tijdens hun debuutseizoen in 2015 en werkte twee jaar samen met Lando Norris (McLaren), die derde werd in Monaco. „De Formule 1 is in goede handen, wat de toekomst betreft”, stelt Sainz. „Het niveau van de coureurs is dit jaar super hoog. Ik ben blij dat ik op de grid sta met zoveel talentvolle gasten. Iedereen pusht elkaar. Zoals het hoort, als coureurs onderling.”

