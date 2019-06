Emotionele oproep Marta: ’Ik ben er niet voor eeuwig’

Ze moeten harder trainen en meer doen als ze willen winnen. „Ik ben er niet voor eeuwig, het vrouwenvoetbal is van jullie afhankelijk. Denk daaraan en waardeer het meer”, sprak de 33-jarige Marta met de tranen in haar ogen na de 2-1-nederlaag tegen gastland Frankrijk in de achtste finales.

„Het gaat om meer willen, meer trainen, meer voor jezelf zorgen en bereid zijn 90 minuten alles te geven en nog eens 30 minuten als dat nodig is”, aldus Marta, die in Frankrijk de eerste voetbalster werd die op vijf WK’s ten minste één doelpunt heeft gemaakt. Met zeventien WK-treffers is ze de topscorer aller tijden op een eindtoernooi om de wereldtitel.

„Het WK was weer een mooie ervaring voor ons, maar nu richten we ons op de Olympische Spelen”, aldus de zesvoudig beste voetbalster van de wereld, die niet van plan lijkt te stoppen.