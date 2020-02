Atalanta-uitblinker Hans Hateboer: ’Het was tijd voor een doelpunt’

Ondanks de ruime zege sprak hij van een moeilijke wedstrijd. „Het ging bepaald niet vanzelf. Maar we scoorden steeds op de juiste momenten. Dat neemt niet weg dat zij ook heel snel en gevaarlijk waren. Dat leverde ons in defensief opzicht de nodige problemen op. We weten dat ons straks in Spanje nog het nodige te wachten staat. Maar dit resultaat geeft natuurlijk wel vertrouwen.”

Hateboer werd in Milaan uitgeroepen tot man of the match.