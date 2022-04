Titel lonkt voor Real Madrid, Atlético verliest ook bij Real Mallorca

Real Madrid heeft een voorsprong van 12 punten op Sevilla, dat vrijdag al van Granada won (4-2). Barcelona kan de achterstand op Real tot 9 punten verkleinen. Die ploeg moet dan wel de twee duels die het minder heeft gespeeld winnen. Barcelona speelt zondag een uitduel met Levante.

Real Madrid komt dinsdag alweer in actie in de Champions League. De club verdedigt dan in eigen stadion een voorsprong van 3-1 op Chelsea in de kwartfinale.

Atlético Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Real Mallorca verloren (1-0). Vedat Muriqi benutte in de 68e minuut een strafschop voor de thuisploeg.

Atlético Madrid verloor dit seizoen ook al de thuiswedstrijd tegen Real Mallorca (1-2). De regerend kampioen blijft voorlopig de nummer 4 van La Liga, met een voorsprong van 1 punt op Real Betis dat eerder op zaterdag al bij Cádiz won (2-1).

Atlético verloor afgelopen dinsdag het eerste duel met Manchester City in de kwartfinale van de Champions League (1-0). Beide ploegen ontmoeten elkaar woensdag in de hoofdstad van Spanje voor de return.

