PEC Zwolle boekt bij ADO Den Haag eerste uitzege in ruim een jaar

ADO en PEC konden in de eerste helft weinig afdwingen. Beide ploegen hielden elkaar op het middenveld in evenwicht, waardoor er in Den Haag voor de rust niet veel te beleven viel. Mike van Duinen maakte tegen zijn vroegere club ADO een ijverige indruk en ook van middenvelder Pelle Clement ging enige dreiging uit, maar doelman Luuk Koopmans hoefde nauwelijks in actie te komen.

ADO, met Bilal Ould-Chikh in de 28e minuut al voor de verbolgen middenvelder Kees de Boer, was vrijwel machteloos in offensief opzicht. Op slag van rust kreeg aanvaller Michiel Kramer een aardige kans, maar hij schoot gehaast naast.

Uit een mooie voorzet van Sai van Wermeskerken opende Van Duinen in de 51e minuut de score. De geboren Hagenaar durfde na zijn rake kopbal nauwelijks te juichen. Hij speelde voor zijn jeugdliefde 115 duels in de Eredivisie.

Zonder overtuiging en daadkracht ging ADO daarna op jacht naar de gelijkmaker. Het was echter invaller Clint Leemans, die in de 84e minuut met een geplaatste schuiver het duel besliste: 0-2.