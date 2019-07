Kruijswijk dolblij met podium Tour: ’Dit is waar ik voor kwam’

„Het moest van heel diep komen”, zegt Kruijswijk met een lach van oor tot oor tegen NOS. „We hebben er alles aan gedaan. Dit was hoe het moest zijn, het kon niet beter”, zegt Kruijswijk, die zondag als derde op het podium te zien is in Parijs.

Lang zat de Nederlander er tegenaan, maar een paar ritten voor het einde zakte Kruijswijk van het podium af. „Ik heb altijd hoop gehouden en ben blijven vechten. Met de ploeg geloofden wij erin.”

Kruijswijk kreeg tijdens de 20e etappe veel hulp van zijn ploegmakkers, vooral van Laurens de Plus, die op de Val Thorens bergen met werk verzette voor zijn kopman. „We moesten aan de bak en de jongens hebben super werk geleverd. Op het laatste was het heel zwaar en iedereen zat op zijn limiet. Ik moest tot op de streep vechten, maar ik ben heel blij dat het gelukt is”, aldus Kruijswijk.

Voordat Kruijswijk kon dromen van een podium, moest Julian Alaphilippe er eerst nog afgereden worden. „Eerlijk gezegd dacht ik wel dat we hem zouden pakken, maar je moet altijd afwachten en blijven kijken”, zegt Kruijswijk over de Fransman.

Naast Alaphilippe moest Kruijswijk ook letten op Emanuel Buchmann, die zijn vizier ook gericht had op een podiumplaats. „Hij zat altijd in mijn rug als een schaduw. Ik moest dit gewoon afmaken en het podium pakken. Ik ben heel blij als ik morgen Parijs in rij en dit is waar ik voor kwam. Hier mag ik trots op zijn.”