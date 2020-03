Van Gerwen & co voorlopig niet in actie in Premier League Darts

Vorige week kwamen Van Gerwen & co al niet meer in actie, omdat de speelronde in Newcastle werd uitgesteld naar donderdag 1 oktober. De Premier League-avond in Sheffield is nu verplaatst van donderdag 9 april naar donderdag 2 juli. Wanneer de darters afreizen naar Belfast is nog niet bekend. Aanvankelijk stond betreffende speelronde voor 2 april gepland.

Waar traditioneel in mei van het jaar de finaleronde van de Premier League Darts in de Londense O2 Arena plaatsvindt, zal dat in 2020 dus volledig anders zijn. Door de huidige verschuivingen wordt de eindstrijd vooralsnog in Rotterdam afgewerkt. Daar vindt nu op woensdag 9 september de laatste reguliere speelronde plaats, waarna een dag later door de top-4 om de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden wordt gestreden.

Van Gerwen: ’Blijf thuis’

Van Gerwen liet zondag via sociale media nog van zich horen. „Ik hoop dat jullie allemaal sterk blijven in deze tijden”, schreef de nummer één van de wereld. „Ik ben hard aan het trainen. Ik moet immers voorbereid zijn als alles weer begint, wanneer dat ook moge zijn.”

Van Gerwen benadrukte in zijn bericht verder dat iedereen goed voor zichzelf en voor anderen moet zorgen. „Als wij met z’n allen sterk blijven en luisteren naar wat de experts zeggen, dan zullen wij overwinnen.” Hij sloot zijn boodschap af met #stayhome #staystrong en #stayhealthy. Nog geen 24 uur later postte Mighty Mike op Instagram nog een kort filmpje waarop hij zijn terras, waarop met grote letters ’stay home’ staat geschreven, aan het schoon spuiten is.

Het zijn voor Van Gerwen los van de coronacrisis spannende tijden, aangezien zijn vrouw Daphne in verwachting is en rond deze tijd is uitgerekend. Het stel verwacht een zoontje en hebben samen al dochtertje Zoë.