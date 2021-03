Foppe de Haan ziet extra krachten loskomen bij Jong Oranje

Foppe de Haan ziet het EK ondanks de matige start niet uitdraaien op een sof voor Jong Oranje. Ⓒ BOUWMAN, RENE

AMSTERDAM - Foppe de Haan (77) geldt nog altijd als Koning Jong Oranje. Het is de vraag of de prestatie van de voormalig coach, die het EK in 2006 en 2007 won met de grootste Nederlandse talenten, ooit nog geëvenaard wordt. Begint er een EK, dan begint het te kriebelen bij de Fries. Na de teleurstellende 1-1 tegen Roemenië, waarvan hij geen minuut miste, knalt op momenten het enthousiasme door de telefoon. „Of we moeten vrezen dat dit EK een sof wordt? Neeee”, zegt De Haan. „Tegen de Duitsers kunnen wij altijd goed voetballen.”