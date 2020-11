Sport Kort: Coronavirus zit EK judo dwars

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Judo: Britse ploeg mijdt EK in Praag vanwege coronavirus

08.00 uur: De judoka’s uit Groot-Brittannië ontbreken over drie weken bij de Europese kampioenschappen in Praag. De Britse bond heeft besloten het toernooi in de Tsjechische hoofdstad te mijden vanwege het coronavirus. De risico’s zijn volgens de bond te groot, zeker in Tsjechië waar het aantal besmettingen hard oploopt.

Het was de bedoeling dat achttien Britse judoka’s van 19 tot en met 21 november zouden meedoen aan de EK. Het evenement in Praag werd dit jaar al een paar keer uitgesteld. In eerste instantie zouden de Europese kampioenschappen van 30 april tot en met 3 mei worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie schoof het evenement eerst op naar juni en later naar november.

De Nederlandse judobond JBN heeft nog geen beslissing genomen over deelname aan de EK. Het bestuur wacht eerst de diverse coronaprotocollen van de Europese federatie af. De JBN selecteerde wel alvast zestien judoka’s. Zij mogen zelf bepalen of ze willen meedoen.

Kim Polling, viervoudig Europees kampioen in de klasse tot 70 kilogram, besloot vorige week al om de EK over te slaan. Polling kreeg maandag bovendien het bericht dat ze positief heeft getest op corona. „Gelukkig heb ik alleen lichte klachten, dus ik kan gewoon (thuis) door blijven trainen.” De 29-jarige judoka had al voor haar positieve test besloten niet naar Praag te gaan. „De enige reden om mee te doen, is dat ik een vijfde Europese titel wil winnen”, aldus Polling. „Maar hoeveel is die titel waard als judoka’s/landen niet eens mee kunnen doen vanwege Covid-19? Dus uiteindelijk was de keuze snel gemaakt: die vijfde titel komt er wel, alleen niet dit jaar.”